Lombardia: Regione stanzia rimborso 9,3 mln euro per 'Covid hotel' (2) (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Sempre guardando alle indicazioni ministeriali relative a soggetti di rientro da questi Paesi, Regione Lombardia ha poi impegnato 600.000 euro per i tamponi effettuati negli aeroporti di Milano, Milano Malpensa (con il coinvolgimento, dunque, anche della provincia di Varese e dell'Ats Insubria) e Bergamo (aeroporto di Orio al Serio). Le Ats provvederanno ora all'effettiva rendicontazione dei costi sostenuti dalle strutture e nelle prossime settimane si provvederà all'erogazione dei rimborsi. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Adnkronos) - Sempre guardando alle indicazioni ministeriali relative a soggetti di rientro da questi Paesi,ha poi impegnato 600.000per i tamponi effettuati negli aeroporti di Milano, Milano Malpensa (con il coinvolgimento, dunque, anche della provincia di Varese e dell'Ats Insubria) e Bergamo (aeroporto di Orio al Serio). Le Ats provvederanno ora all'effettiva rendicontazione dei costi sostenuti dalle strutture e nelle prossime settimane si provvederà all'erogazione dei rimborsi.

