L'obbligo di quarantena per la variante Delta blocca il tifo inglese a Roma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Preoccupa la variante Delta in vista dello scontro dei quarti tra Inghilterra e Ucraina. Potranno assistere alla sfida all’Olimpico gli inglesi residenti in Italia o provenienti da altri Paesi dell’Ue o dell’area Schengen, mentre per quelli in arrivo dalla Gran Bretagna è obbligatoria la quarantena. Si legge sul Messaggero: Dovendo fare 5 giorni di quarantena, anche presentandosi oggi, non potrebbero spostarsi allo stadio. Escamotage, con scalo intermedio o in auto, non sono comunque da escludere. Ma i controlli saranno rigidissimi a Fiumicino, a Ciampino e alla frontiera. Proprio guardando alle scappatoie, nella ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 giugno 2021) Preoccupa lain vista dello scontro dei quarti tra Inghilterra e Ucraina. Potranno assistere alla sfida all’Olimpico gli inglesi residenti in Italia o provenienti da altri Paesi dell’Ue o dell’area Schengen, mentre per quelli in arrivo dalla Gran Bretagna è obbligatoria la. Si legge sul Messaggero: Dovendo fare 5 giorni di, anche presentandosi oggi, non potrebbero spostarsi allo stadio. Escamotage, con scalo intermedio o in auto, non sono comunque da escludere. Ma i controlli saranno rigidissimi a Fiumicino, a Ciampino e alla frontiera. Proprio guardando alle scappatoie, nella ...

Advertising

robertopontillo : RT @HuffPostItalia: L'obbligo di quarantena per la variante Delta blocca il tifo inglese a Roma - HuffPostItalia : L'obbligo di quarantena per la variante Delta blocca il tifo inglese a Roma - _DAGOSPIA_ : A ROMA SABATO ARRIVA L’INGHILTERRA: L'OBBLIGO DI QUARANTENA PER LA VARIANTE DELTA FERMERA' L'ESODO?… - MauS0303 : @giudiiiiiiiii @manuscod Quarantena e d'obbligo se hai pandemia. Resta da capire se c'è ancora una pandemia. - giudiiiiiiiii : @MauS0303 @manuscod La realtà è che l’unica vera protezione dai contagi esteri o di ritorno, sono il divieto di ent… -