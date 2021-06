LIVE Tour de France 2021, cronometro in DIRETTA: Pogacar vola verso il successo di tappa! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 Non brilla neanche Julian Alaphilippe che sembra in difficoltà nella giornata odierna. 17.14 Ultimo chilometro e mezzo anche per Wout Van Aert che era terzo al secondo intermedio. Sembra in affanno il belga in questo finale. 17.13 Rimane il “Piccolo Principe” il dominatore delle cronometro al Tour de France, dopo la cavalcata splendida a La Planche des Belles Filles. 17.12 LI HA POLVERIZZATI TUTTI!! TADEJ Pogacar VINCE QUESTA cronometro CON 18 SECONDI DI VANTAGGIO SU STEFAN KUNG! 17.11 Bravissimo Van der Poel! 22 secondi da ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 Non brilla neanche Julian Alaphilippe che sembra in difficoltà nella giornata odierna. 17.14 Ultimo chilometro e mezzo anche per Wout Van Aert che era terzo al secondo intermedio. Sembra in affanno il belga in questo finale. 17.13 Rimane il “Piccolo Principe” il dominatore dellealde, dopo la cavalcata splendida a La Planche des Belles Filles. 17.12 LI HA POLVERIZZATI TUTTI!! TADEJVINCE QUESTACON 18 SECONDI DI VANTAGGIO SU STEFAN KUNG! 17.11 Bravissimo Van der Poel! 22 secondi da ...

