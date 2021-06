LIVE Italia-Usa, World League pallanuoto in DIRETTA: il Settebello si gioca l’accesso in finale! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA semifinale di World League di pallanuoto, il Settebello vuole arrivare in finale. L’Italia dopo aver battuto il Giappone nei quarti, si trova ad affrontare gli USA che ha battuto la Francia di misura, le due squadre si giocano l’accesso in finale. Tutti i componenti della rosa hanno giocato bene queste partite ma ricordiamo che le scelte di Campagna per la rosa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio e benvenuti allatestuale di-USA semifinale didi, ilvuole arrivare in finale. L’dopo aver battuto il Giappone nei quarti, si trova ad affrontare gli USA che ha battuto la Francia di misura, le due squadre sinoin finale. Tutti i componenti della rosa hannoto bene queste partite ma ricordiamo che le scelte di Campagna per la rosa ...

Advertising

RadioItalia : Quanto è bello poter ascoltare @MetaErmal dal vivo? Grazie per questo Radio Italia Live Speciale Euro 2020 ! ?? . .… - UEFAcom_it : ? GOL! L'Italia raddoppia con Pessina!!! LIVE: Segui #ItaliaAustria ?? - fanpage : Un'immagine splendida! ???? #ItaliaAustria #ITAAUT - infoitinterno : Covid Italia, al via i vaccini in vacanza / LIVE - junews24com : Notizie Serie A LIVE: Dybala al lavoro per la Juve, Bonucci carica l’Italia -