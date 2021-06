LIVE Italia-Usa 7-9, World League pallanuoto in DIRETTA: Settebello sotto alla fine del terzo quarto! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1.25 Tentativo di Dolce che non trova la porta. 3.08 Segnano gli Usa con Vavic, partita che si fa dura per il Settebello, Italia-Usa 8-10. 3.25 Tentativo di Figlioli che viene parato dal portiere americano. 4.52 Pallone fuori di Dolce da buona posizione. 6.30? Segnaaaaaaaaaaaaaaa finalmente l’Italia con Figlioli accorcia il risultato, Italia-Usa 8-9. 8? Inizia l’ultimo quarto, possesso per gli Usa. 0? Finisce il terzo quarto, Italia-Usa 7-9. 1? Italia che non riesce ad accorciare il risultato con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.25 Tentativo di Dolce che non trova la porta. 3.08 Segnano gli Usa con Vavic, partita che si fa dura per il-Usa 8-10. 3.25 Tentativo di Figlioli che viene parato dal portiere americano. 4.52 Pallone fuori di Dolce da buona posizione. 6.30? Segnaaaaaaaaaaaaaaa finalmente l’con Figlioli accorcia il risultato,-Usa 8-9. 8? Inizia l’ultimo quarto, possesso per gli Usa. 0? Finisce ilquarto,-Usa 7-9. 1?che non riesce ad accorciare il risultato con ...

