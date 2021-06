LIVE Italia-Usa 0-0 | World League pallanuoto in DIRETTA | si parte!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6? Usa in vantaggio con Irving, tiro facilitato dalla doppia espulsionena,-Usa 0-1. 7? Doppia espulsione per l’, Echenique e Figlioli. 8? Inizia la partita, possesso per l’. 17.58 Inni nazionali in corso, tra poco si parte. 17.53 Le parole del commissario tecnico Alessandro Campagna dopo la partita contro il Giappone. “All’inizio abbiamo messo la partita nei binari giusti, attaccando bene e subendo poco. Nel secondo e nel terzo tempo abbiamo allungato il margine dal Giappone, pur facendo un po’ di confusione perché non è ...