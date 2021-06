LIVE Camila Giorgi-Teichmann 6-2 6-2, Wimbledon 2021 in DIRETTA: la marchigiana domina l’incontro e conquista il secondo turno (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.15 Al secondo turno Giorgi troverà Karolina Muchova che si è sbarazzata facilmente della cinese Shuai Zhang. La ceca quest’anno ha già raggiunto la semifinale agli Australian Open. 13.13 Appena tre chance avute da Teichmann in risposta, con Camila Giorgi che non ha concesso neanche un break alla sua avversaria. Buono il rendimento al servizio per l’azzurra: 74% di punti vinti con la prima, 76% con la seconda. Mai in partita la svizzera che paga l’inattività dai campi di oltre un mese. Tantissimi errori gratuiti: ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 Altroverà Karolina Muchova che si è sbarazzata facilmente della cinese Shuai Zhang. La ceca quest’anno ha già raggiunto la semifinale agli Australian Open. 13.13 Appena tre chance avute dain risposta, conche non ha concesso neanche un break alla sua avversaria. Buono il rendimento al servizio per l’azzurra: 74% di punti vinti con la prima, 76% con la seconda. Mai in partita la svizzera che paga l’inattività dai campi di oltre un mese. Tantissimi errori gratuiti: ...

