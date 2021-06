“L’inganno” | lo sfruttamento petrolifero della Basilicata nel doc di ReCommon | dall’aria alle menti | gli effetti dell’oro nero sul Texas d’Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Acqua, aria, terra e le. Quattro aspetti un solo filo conduttore: qual è il vero impatto delloin? Alla vigilia dell’udienza preliminare del processo nei confronti dei manager Eni accusati di disastro ambientale in relazione allo sversamento di 400 tonnellate di greggio nel 2017 al Centro Olio Val d’Agri,pubblica il webdoc– realizzato in collaborazione con i videomaker Salvatore Laurenza e Mimmo Nardozza – per raccontare attraverso video, testi, fotografie e animazioni la storia del “...