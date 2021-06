L’influencer Oli London cambia sesso ed etnia | il gender va in tilt | «Questo non si può fare»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Alla fine la tempesta perfetta è arrivata e ha colpito duro tutta la corrente di pensiero secondo cui si può assumere qualsiasi identità si percepisca. A scatenarla, suscitando certa eco internazionale, è stato Oli, un influencer britannico da 330mila follower su Instagram e 14,4 milioni di like su Tiktok. Nato maschio, bianco e britannico, il 31enne Oliha annunciato al mondo non solo di essere «non binario», e fin qui nulla di nuovo, ma di essere anche finalmente riuscito a «diventare coreano» dopo l’ennesimo intervento di chirurgia plastica. Il che, per molti i fautori del “liberi tutti di essere tutto”, ha rappresentato un cortocircuito, ...