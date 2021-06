L’incredibile storia della prigioniera politica polacca arrestata in Bielorussia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Irena Biernacka era stata arrestata il 25 marzo scorso dalle autorità bielorusse insieme ad altre quattro persone dell’Associazione dei polacchi locale. Il pretesto formale era quello di aver organizzato una celebrazione non autorizzata a Grodno il 7 marzo; nel corso del procedimento penale, sono stati accusati di «azioni intenzionali volte a incitare l’odio e la discordia etnica, nonché alla riabilitazione del nazismo» (articolo 130 del codice bielorusso), per cui si rischia fino a 12 anni di reclusione. Biernacka è stata rilasciata il 25 maggio, rimpatriata in modo coatto in Polonia; suo marito è rimasto a Lida, in Bielorussia, con alcuni dei suoi figli. ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Irena Biernacka era statail 25 marzo scorso dalle autorità bielorusse insieme ad altre quattro persone dell’Associazione dei polacchi locale. Il pretesto formale era quello di aver organizzato una celebrazione non autorizzata a Grodno il 7 marzo; nel corso del procedimento penale, sono stati accusati di «azioni intenzionali volte a incitare l’odio e la discordia etnica, nonché alla riabilitazione del nazismo» (articolo 130 del codice bielorusso), per cui si rischia fino a 12 anni di reclusione. Biernacka è stata rilasciata il 25 maggio, rimpatriata in modo coatto in Polonia; suo marito è rimasto a Lida, in, con alcuni dei suoi figli. ...

MarcosShakur : L'incredibile Storia Dell'isola delle Rose (2020) ??Netflix Bem divertido - ChiaraEffuso : In meno di 24 ore ci siamo giocati Francia e Germania. L’Europeo più incredibile della storia #ENGGER - PlanetR7_ : L'incredibile avventura nei videogiochi: la storia dei cinematic platform - Innovandiamo : RT @gippu1: Incredibile #CroaziaSpagna! E con il gol di PASALIC l'#Atalanta diventa la QUARTA squadra della storia a mandare in gol 5 gioca… - FrancescoDark : RT @gippu1: Incredibile #CroaziaSpagna! E con il gol di PASALIC l'#Atalanta diventa la QUARTA squadra della storia a mandare in gol 5 gioca… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incredibile storia L’incredibile storia della prigioniera politica polacca arrestata in Bielorussia Linkiesta.it