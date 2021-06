Lille, un nuovo inizio per Ranieri: il tecnico vicino ai francesi. Le ultime (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver lasciato la Sampdoria e la Serie A, Claudio Ranieri è pronto a ripartire con una nuova avventura lontano dal 'Bel Paese'. Diverse le indiscrezioni che lo vedrebbero vicino alla panchina del Lille campione di Francia Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dopo aver lasciato la Sampdoria e la Serie A, Claudioè pronto a ripartire con una nuova avventura lontano dal 'Bel Paese'. Diverse le indiscrezioni che lo vedrebberoalla panchina delcampione di Francia

Ultime Notizie dalla rete : Lille nuovo Dalla Francia, Claudio Ranieri riparte dai campioni del Lille ... il tecnico italiano ora sembra vicino al Lille, fresco di titolo vinto nell'ultima annata sotto la ...il nome dell'esperto allenatore di Testaccio sarebbe quello in pole position per diventare il nuovo ...

Ligue 1, Christophe Galtier nuovo allenatore del Nizza Christophe Galtier è il nuovo allenatore del Nizza . Dopo il titolo in Ligue 1 con il Lille e la nomina di miglior allenatore del campionato francese, il tecnico inizierà una nuova avventura. ' Sono entusiasta di allenare il ...

Lille, un nuovo inizio per Ranieri: il tecnico vicino ai francesi. Le ultime Mediagol.it Dalla Francia, Claudio Ranieri riparte dai campioni del Lille Claudio Ranieri è pronto al ritorno in Ligue 1. Rimasto libero dopo la buona esperienza alla Sampdoria e l'addio degli scorsi mesi, il tecnico italiano ora sembra vicino al Lille, fresco di titolo vin ...

