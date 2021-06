(Di mercoledì 30 giugno 2021) Il nuovo, a Trento, è pronto. Dalapriranno l'ingresso, ile il bar. Bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno in più per lo spray park dedicato ai ...

Advertising

VoceDelTrentino : Lido estivo Manazzon, dal primo luglio aprono il prato e il bar - - comunetn : ????? Lido estivo Manazzon, dal primo luglio aprono il prato e il bar. Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per… - AgenziaOpinione : COMUNE DI TRENTO * LIDO ESTIVO MANAZZON: « IL PRIMO LUGLIO APRIRANNO L’INGRESSO ESTIVO, IL PRATO ED IL BAR »… - GiovanniLamorte : RT @FIPBasilicata: Sul sito del Comitato è stato pubblicato il comunicato stampa di presentazione della tappa d'apertura del circuito estiv… - FIPBasilicata : Sul sito del Comitato è stato pubblicato il comunicato stampa di presentazione della tappa d'apertura del circuito… -

Ultime Notizie dalla rete : Lido estivo

TrentoToday

Il nuovoManazzon, a Trento, è pronto. Dal primo luglio apriranno l'ingresso, il prato e il bar. Bisognerà invece aspettare ancora qualche giorno in più per lo spray park dedicato ai bambini più ...Tanti gli spazi che ospiteranno il cartellone di eventi estivi: la Corte degli Agostiniani , storicamente un luogo simbolo dell'intrattenimentodella città, e l' Arena, la piazza della ...I 7 tornei che fanno parte dell’evento “Giugliobasket”, rappresentano un vero vanto per la Cittadina abruzzese, e per l’intera Regione. Nella prossima ...Palcoscenici diffusi nella città fra Corte degli Agostiniani, Arena Lido, il Cortile della Biblioteca, la piazza sull'acqu, il Lapidario del Museo, l’Arena Francesca da Rimini e il nuovo Parco degli a ...