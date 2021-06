Licenziamenti: ok da Cdm a decreto lavoro (Di mercoledì 30 giugno 2021) "All'interno di questo decreto ci sono ulteriori strumenti che possono aiutare i lavoratori ma avrebbero un senso diverso senza l'accordo con le parti sociali, che considero un grandissimo risultato. ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 30 giugno 2021) "All'interno di questoci sono ulteriori strumenti che possono aiutare i lavoratori ma avrebbero un senso diverso senza l'accordo con le parti sociali, che considero un grandissimo risultato. ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Via libera del CdM al decreto ponte sul blocco dei licenziamenti. Il ministro Orlando: 'Ci sono ulteriori strumenti… - Italia_Notizie : Il cdm aumenta al 100% il credito d’imposta sulle commissioni per pagamenti con pos. Ok a sblocco licenziamenti e r… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera del CdM al decreto ponte sul blocco dei licenziamenti. Il ministro Orlando: 'Ci sono ulteriori strumenti che p… - Dome689 : RT @Open_gol: Arrivai il via libera al cambio di rotta: i risparmi ottenuti dalla sospensione del cashback verranno destinati a un Fondo pe… - ontoxy : RT @Open_gol: Arrivai il via libera al cambio di rotta: i risparmi ottenuti dalla sospensione del cashback verranno destinati a un Fondo pe… -