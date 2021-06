Licenziamenti, c’è l’accordo Governo-parti sociali sullo sblocco selettivo (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – l’accordo c’è sui Licenziamenti. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, assieme a Confindustria hanno siglato un accordo con il Premier Mario Draghi e con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando per regolare il tema dello sblocco selettivo dei Licenziamenti. l’accordo Governo-sindacati-imprese è stato raggiunto al termine di una lunghissima trattativa di sei ore, giacché le posizioni erano ancora molto distanti ed i sindacati avevano già annunciato una nuova mobilitazione. “Con l’accordo si rafforza quel dialogo sociale che abbiamo sempre promosso e che ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –c’è sui. I sindacati Cgil, Cisl e Uil, assieme a Confindustria hanno siglato un accordo con il Premier Mario Draghi e con il Ministro del Lavoro Andrea Orlando per regolare il tema dellodei-sindacati-imprese è stato raggiunto al termine di una lunghissima trattativa di sei ore, giacché le posizioni erano ancora molto distanti ed i sindacati avevano già annunciato una nuova mobilitazione. “Consi rafforza quel dialogo sociale che abbiamo sempre promosso e che ...

