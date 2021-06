“L’ho vista, era in hotel”. Denise Pipitone, colpo di scena clamoroso: le parole del super testimone (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è aria di svolta nel giallo sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba dissolta nel nulla a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Nella puntata speciale di Ore 14, andata in onda alle 23 di martedì 29 giugno, Milo Infante ha ricostruito le ultime novità emerse dal lavoro della procura di Marsala. Durante lo speciale andato in onda su Rai 2 è stata riportata una nuova testimonianza che, se ritenuta credibile, potrebbe rappresentare un passo avanti nelle indagini. Il racconto è quello di una persona che il giorno della scomparsa della bimba aveva alloggiato a Mazara del Vallo nelL’hotel dove lavorava Anna Corona, ex moglie di Piero ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) C’è aria di svolta nel giallo sulla scomparsa di, la bimba dissolta nel nulla a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. Nella puntata speciale di Ore 14, andata in onda alle 23 di martedì 29 giugno, Milo Infante ha ricostruito le ultime novità emerse dal lavoro della procura di Marsala. Durante lo speciale andato in onda su Rai 2 è stata riportata una nuova testimonianza che, se ritenuta credibile, potrebbe rappresentare un passo avanti nelle indagini. Il racconto è quello di una persona che il giorno della scomparsa della bimba aveva alloggiato a Mazara del Vallo neltel dove lavorava Anna Corona, ex moglie di Piero ...

