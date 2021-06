Le prime immagini di Modern Love 2 con Kit Harington e Anna Paquin, da agosto su Prime Video (Di mercoledì 30 giugno 2021) Modern Love 2 è pronta al debutto nel catalogo di Amazon Prime Video con un nuovo ciclo di storie d’amore, sentimentali, agrodolci, talvolta drammatiche ma sempre capaci di far riflettere sui sentimenti e le relazioni. La prima stagione si era rivelata un piacevole antidoto al cinismo dell’era social e la seconda promette di fare altrettanto. La première di Modern Love 2 è fissata per il 13 agosto, quando la serie antologica di Amazon Prime Video debutterà con 8 nuovi episodi: questa nuova raccolta di ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021)2 è pronta al debutto nel catalogo di Amazoncon un nuovo ciclo di storie d’amore, sentimentali, agrodolci, talvolta drammatiche ma sempre capaci di far riflettere sui sentimenti e le relazioni. La prima stagione si era rivelata un piacevole antidoto al cinismo dell’era social e la seconda promette di fare altrettanto. La première di2 è fissata per il 13, quando la serie antologica di Amazondebutterà con 8 nuovi episodi: questa nuova raccolta di ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Inter | Le prime immagini di #Calhanoglu con i tifosi nerazzurri - paolobura1 : @ArmoniosiAccent Prime immagini della variante delta isolata. - OfficiaLucio : RT @siamo_la_Roma: ?? Il 22 agosto parte la nuova #SerieA ? La #Nike svela il pallone per la prossima stagione ?? Ecco le prime immagini #ASR… - siamo_la_Roma : ?? Il 22 agosto parte la nuova #SerieA ? La #Nike svela il pallone per la prossima stagione ?? Ecco le prime immagini… - AStortini : RT @Cosmodelafuente: Le prime immagini delle torture ai detenuti del carcere Capua Vetere sono terribili e inaccettabili in un paese civile… -