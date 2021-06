Le migliori serie tv da vedere a luglio (Di mercoledì 30 giugno 2021) Luglio, mese d’estate e di vacanze, di un tempo che la televisione ha provato a riempire. Le piattaforme streaming, insieme ai canali lineari, hanno deciso di inaugurare nel mezzo del caldo alcune tra le proprie produzioni. E c’è horror, nel luglio televisivo, ci sono brividi e storie d’amore, c’è l’attualità di I hate Suzie, storia di un’attrice professionista la cui vita è messa sottosopra quando un hacker si arroga il diritto di diffondere online il suo materiale privato. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 30 giugno 2021) Luglio, mese d’estate e di vacanze, di un tempo che la televisione ha provato a riempire. Le piattaforme streaming, insieme ai canali lineari, hanno deciso di inaugurare nel mezzo del caldo alcune tra le proprie produzioni. E c’è horror, nel luglio televisivo, ci sono brividi e storie d’amore, c’è l’attualità di I hate Suzie, storia di un’attrice professionista la cui vita è messa sottosopra quando un hacker si arroga il diritto di diffondere online il suo materiale privato.

Le migliori serie tv da guardare a giugno 2021 Il Foglio Le migliori serie tv da vedere a luglio L'estate è leggerezza e disimpegno. Ma, in televisione, è (anche) brivido, amore e attualità. Da «I hate Suzie» a «Them», passando per «Camping», nuovo show di Lena Dunham, ecco cosa non perdere prima ...

Teen, italiane, spagnole e horror: le serie tv di luglio Serie tv: la guida di Vogue per il mese di luglio. Il cuore dell’estate – a luglio – riserva sorprese seriali a dir poco imperdibili. Il binge-watching non va in vacanza, an ...

