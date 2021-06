LAZIOSOUND FESTIVAL 2021: 4 giorni di musica no stop al Castello di Santa Severa (Di mercoledì 30 giugno 2021) LAZIOSOUND FESTIVAL 2021: dal 12 al 15 Luglio 2021 il Castello di Santa Severa sarà animato dalla rassegna estiva di LAZIOSOUND, il programma a sostegno della musica Under35 della Regione Lazio, giunto alla sua seconda edizione. L’evento mette a confronto e fa incontrare gli artisti simbolo di una generazione con le emergenti voci di LAZIOSOUND. Sarà possibile accedere al Castello di Santa Severa ed assistere ai concerti gratuitamente. I biglietti potranno essere ... Leggi su funweek (Di mercoledì 30 giugno 2021): dal 12 al 15 Luglioildisarà animato dalla rassegna estiva di, il programma a sostegno dellaUnder35 della Regione Lazio, giunto alla sua seconda edizione. L’evento mette a confronto e fa incontrare gli artisti simbolo di una generazione con le emergenti voci di. Sarà possibile accedere aldied assistere ai concerti gratuitamente. I biglietti potranno essere ...

Advertising

giannettimarco : RT @romatoday: LazioSound Festival: da Fulminacci ai Neri per Caso, tanti artisti al Castello di Santa Severa - xam925 : RT @romatoday: LazioSound Festival: da Fulminacci ai Neri per Caso, tanti artisti al Castello di Santa Severa - romatoday : LazioSound Festival: da Fulminacci ai Neri per Caso, tanti artisti al Castello di Santa Severa… - AGR_web : Laziosound Festival 2021 al Castello di Santa Severa Dal 12 al 15 luglio 2021, tra le mura del Castello di Santa Se… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MUSICA - LAZIOSound Festival: Fulminacci, Neri per Caso, Roberto Gatto, Claire Audrin, Ellynora al Castello di Santa Se… -