Lazio, Sarri ha chiesto Hysaj: possibile firma in giornata. Cifra e dettagli (Di mercoledì 30 giugno 2021) Lazio, Sarri ha chiesto Elseid Hysaj c'è già l'intesa col club la possibile firma anche in giornata. L'accordo: quadriennale da 1,8 milioni a stagione. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 30 giugno 2021)haElseidc'è già l'intesa col club laanche in. L'accordo: quadriennale da 1,8 milioni a stagione. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

ZZiliani : L’ANGOLO DEL BUONUMORE #Arthur piace a #Sarri. Ha un ingaggio di 7 milioni e si presume che #Lotito stia pensando d… - ManuBaio : #Lazio-#FelipeAnderson ieri nuovo contatto con l'entourage del brasiliano. Piace a Sarri, si tratta un titolo defin… - MarcelloChirico : #Sarri ha chiesto alla #Lazio di prendergli #Arthur, in uscita dalla #Juventus . Il giocatore non interessa ad… - BotindeOroOK : Movimiento de entrenadores en la #SerieA Mourinho a la Roma Allegri a la Juventus Inzaghi al Inter Spalletti al… - tuttonapoli : Lazio, Sarri ha chiesto Hysaj: possibile firma in giornata -