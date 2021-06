Lavoro, Tridico: 'Quasi un milione di persone nel settore della gig - economy' (Di mercoledì 30 giugno 2021) In seguito alle ispezioni dell'Inps, 'è emersa una realtà di circa 65mila rider, in un panorama complessivo di Quasi un milione di lavoratori della gig - economy', cioè il modello basato su un Lavoro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 30 giugno 2021) In seguito alle ispezioni dell'Inps, 'è emersa una realtà di circa 65mila rider, in un panorama complessivo diundi lavoratorigig -', cioè il modello basato su un...

Advertising

comunica_rp : Gig economy, Tridico: “Serve una piattaforma per i lavoratori” - StartComNews : Gig economy, Tridico: “Serve una piattaforma per i lavoratori” - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Lavoro, Tridico: 'Quasi un milione di persone nel settore della gig-economy' #inps - MediasetTgcom24 : Lavoro, Tridico: 'Quasi un milione di persone nel settore della gig-economy' #inps - ItalianPolitics : POLITICA. Oggi alle ore 14, in Comm. Lavoro della Camera audizione del pres. dell'INPS, professor Pasquale Tridico… -