**Lavoro: Letta, 'serve grande patto come fece Ciampi, rilancio proposta a Draghi'** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "L'accordo tra Governo, Sindacati e imprese ci dice che è tempo di lanciare il grande #patto per il Lavoro e la Ripresa,sul modello di quel che, sotto la guida di Ciampi nel 93, rappresentò allora la svolta. L'avevo detto due mesi fa. Ora rilancio a #Draghi questa nostra proposta". Lo scrive su Twitter Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu (Adnkronos) - "L'accordo tra Governo, Sindacati e imprese ci dice che è tempo di lanciare ilper il Lavoro e la Ripresa,sul modello di quel che, sotto la guida dinel 93, rappresentò allora la svolta. L'avevo detto due mesi fa. Oraa #questa nostra". Lo scrive su Twitter Enrico

Advertising

MusarraVittorio : @EnricoLetta @Deputatipd Caro Letta non dica bugie, altrimenti le crescerà il naso come Pinocchio. Nel vostro DNA c… - AnnaOvidi : #Ilva #Taranto la #Singapore del Mediterraneo o la più grande #bomba sociale del #Sud #Italia In ballo 20mila posti… - TV7Benevento : **Lavoro: Letta, 'idea Pd di concertazione in accordo su licenziamenti'**... - Frances25551623 : RT @gabrillasarti2: @borghi_claudio Caro Borghi , i media fanno un bel lavoro per fare crollare la Lega, come certi leghisti , eccitati qua… - Marco82079733 : Noi continuiamo a soffrire Loro continuano a giocare Il grande problema ora Con la guerra fra Grillo e e Conte È… -

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Letta Conflitto a fuoco. Presentato il libro sui suicidi nelle Forze dell'Ordine Per farlo, è stata letta un'intervista che riportava il caso di un poliziotto suicida a Milano, in ... Massimiliano Pirola, ha raccontato il proprio vissuto e l'utilità del lavoro svolto nei mesi ...

Anche il Bartoccio si prepara per tornare a festeggiare ... che sarà letta e distribuita durante il corteo me le altre iniziative. Il Corteo dell'Ingresso ... Dunque, da oggi tutti al lavoro per il Carnevale del Bartoccio!

**Lavoro: Letta, 'idea Pd di concertazione in accordo su licenziamenti'** Il Tempo Sicurezza lavoro, riunito Comitato regionale Ieri ancora una morte sul lavoro e nuovamente un ragazzo molto giovane, di soli 24 anni, schiacciato dal trattore che stava guidando, a Panzano nel Comune di Greve in Chianti. A soli tre giorni di dis ...

Manfredonia, sciopero comparto igiene ambientale: adesione del 10% Manfredonia, 30/06/2021 – “Proclamazione sciopero generale segreterie nazionali FP CGIL FIT CISL— UILTRASPORTI comparto i. a. per il giorno 30 giugno 2021 riguardante tutti i lavoratori del comparto i ...

Per farlo, è stataun'intervista che riportava il caso di un poliziotto suicida a Milano, in ... Massimiliano Pirola, ha raccontato il proprio vissuto e l'utilità delsvolto nei mesi ...... che saràe distribuita durante il corteo me le altre iniziative. Il Corteo dell'Ingresso ... Dunque, da oggi tutti alper il Carnevale del Bartoccio!Ieri ancora una morte sul lavoro e nuovamente un ragazzo molto giovane, di soli 24 anni, schiacciato dal trattore che stava guidando, a Panzano nel Comune di Greve in Chianti. A soli tre giorni di dis ...Manfredonia, 30/06/2021 – “Proclamazione sciopero generale segreterie nazionali FP CGIL FIT CISL— UILTRASPORTI comparto i. a. per il giorno 30 giugno 2021 riguardante tutti i lavoratori del comparto i ...