**Lavoro: Letta, 'idea Pd di concertazione in accordo su licenziamenti'** (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Rendere #imprese e #sindacati protagonisti insieme al Governo e alla politica delle scelte sociali cruciali; questo impegno è nel nostro Dna. Nell'accordo trovato su un'uscita ancor più graduale dal blocco dei licenziamenti c'è la nostra idea di #concertazione e #partecipazione". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Rendere #imprese e #sindacati protagonisti insieme al Governo e alla politica delle scelte sociali cruciali; questo impegno è nel nostro Dna. Nell'trovato su un'uscita ancor più graduale dal blocco deic'è la nostradi #e #partecipazione". Così il segretario del Pd, Enrico, su twitter.

