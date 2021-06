Lavoro: Calenda, ‘non soddisfatto da compromesso su licenziamenti’ (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “E’ bene che si raggiunga un compromesso ma io sono un po’ contrario al compromesso raggiunto perché proprio nei settori in crisi ci sono lavoratori congelati in una situazione e prima o poi scopriranno che quel Lavoro non ce l’hanno più. Avevamo proposto a Draghi di portare la Naspi al livello della cassa integrazione per favorire la formazione e consentire ai disoccupati di trovare un nuovo Lavoro”. Così Carlo Calenda a Rainews. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) – “E’ bene che si raggiunga unma io sono un po’ contrario alraggiunto perché proprio nei settori in crisi ci sono lavoratori congelati in una situazione e prima o poi scopriranno che quelnon ce l’hanno più. Avevamo proposto a Draghi di portare la Naspi al livello della cassa integrazione per favorire la formazione e consentire ai disoccupati di trovare un nuovo”. Così Carloa Rainews. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

