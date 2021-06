Lavori pubblici | rivoluzionato il piano | ci sono a disposizione17 milioni per le grandi opere

Advertising

CarloCalenda : Abbiamo presentato programmi su rifiuti, verde, trasporti, lavori pubblici e 15 municipi. Continueremo con Stadio d… - CarloCalenda : Gualtieri su Imu risponde come se fosse antani..(è stato Ministro dell’Economia), Michetti parla delle blatte come… - LavoriPubblici : Cronoprogramma e programma di esecuzione dei lavori: la loro importanza nell’esecuzione dell’opera e nella procedur… - edilportale : #ScuoleInnovative nei piccoli centri del Sud: 40 milioni di euro dell’Inail a disposizione di 1.758 Comuni. Domande… - Carlino_Rimini : Verucchio, dal Consiglio sconti sulla Tari e fondi per lavori pubblici -

Ultime Notizie dalla rete : Lavori pubblici

il Resto del Carlino

CORRIDONIA - Una pioggia di fondi, una rivoluzione nel piano delle opere pubbliche che arriverà questa sera sui banchi del consiglio comunale. Sonoper ben 17 milioni di euro quelli che l'amministrazione comunale ha inserito nella variazione al documento, una revisione che metterà in moto molti cantieri di cruciale importanza per la città. ..."Prosegue il lavoro di valorizzazione delle frazioni promosso dall'Amministrazione " affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai, Riccardo Megale - . ...Il Consiglio di Stato entra nel merito di un disciplinare di gara e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ...Una Circolare dell'Agenzia delle Entrate fa il punto sulle principali detrazioni fiscali per l'edilizia, i titoli abilitativi e le cause di decadenza del beneficio ...