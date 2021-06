Lavori pubblici, rivoluzionato il piano: ci sono a disposizione 17 milioni per le grandi opere (Di mercoledì 30 giugno 2021) CORRIDONIA - Una pioggia di fondi, una rivoluzione nel piano delle opere pubbliche che arriverà questa sera sui banchi del consiglio comunale. sono Lavori per ben 17 milioni di euro quelli che l'... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 30 giugno 2021) CORRIDONIA - Una pioggia di fondi, una rivoluzione neldellepubbliche che arriverà questa sera sui banchi del consiglio comunale.per ben 17di euro quelli che l'...

Le aree picnic sulla strada Monteverro si 'fanno belle' per i visitatori In occasione dei lavori di manutenzione del viale parafuoco sono stati fatti piccoli interventi nelle aree attrezzate. Ranieri: "Un altro intervento per restituire spazi pubblici alla comunità". Capalbio: Le aree ...

