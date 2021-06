Lavanda in fiore: dove ammirarla in Italia (Di mercoledì 30 giugno 2021) . I luoghi più belli da visitare. Siamo nella stagione della Lavanda in fiore, con i campi che si tingono delle sfumature del viola, del lilla e fino all’azzurro. Luogo che vai, tipo di fiori di Lavanda che trovi. Ma e pensate che i campi di Lavanda siano solo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 30 giugno 2021) . I luoghi più belli da visitare. Siamo nella stagione dellain, con i campi che si tingono delle sfumature del viola, del lilla e fino all’azzurro. Luogo che vai, tipo di fiori diche trovi. Ma e pensate che i campi disiano solo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Ultime Notizie dalla rete : Lavanda fiore 'Lavanda in fiore a Mombaroccio' sabato 3 e domenica 4 luglio Dopo il successo dello scorso week end, torna sabato 3 e domenica 4 luglio "Lavanda in Fiore a Mombaroccio", promossa dal Comune di Mombaroccio, dalla Pro loco e dall'Azienda Agricola "L'Infinito", con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino, del Consiglio regionale ...

I campi di lavanda nei dintorni di Cuneo sono vera poesia Da qualche anno, il profumo della lavanda in fiore attira qui tantissimi turisti e, ultimamente, anche coloro che prima si recavano oltrefrontiera. Fino a circa metà luglio, si può ammirare lo ...

Al via il secondo week end di "Lavanda in fiore a Mombaroccio" Dopo il successo dello scorso week end, torna sabato 3 e domenica 4 luglio "Lavanda in Fiore a Mombaroccio", promossa dal Comune di Mombaroccio, dalla Pro loco e dall'Azienda Agricola "L'Infinito", con i patrocini della Provincia di Pesaro e Urbino, del Consiglio regionale.

I campi di lavanda nei dintorni di Cuneo sono vera poesia Tra i luoghi più inaspettati dove d’estate è possibile ammirare questo scenario unico c’è un paese del Cuneese chiamato Sale San Giovanni.

