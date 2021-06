Laura Boldrini smentisce Malika e la sua agente: “Fake news, mai detto di aprire un’associazione” (Di mercoledì 30 giugno 2021) Malika è al centro di una polemica per aver mentito sull’acquisto di una Mercedes con i soldi delle raccolte fondi aperte dopo il suo caso di omofobia. La ragazza ha sempre detto che parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza, ma interpellata da Selvaggia Lucarelli è stata poco chiara. Così l’agente della 22enne ha chiarito che i soldi sarebbero stati destinati anche ad un’associazione da aprire con Laura Boldrini. Adesso però è arrivata l’ennesima bordata, perché l’on. Laura Boldrini ha appena smentito tutto attraverso TPI e ... Leggi su biccy (Di mercoledì 30 giugno 2021)è al centro di una polemica per aver mentito sull’acquisto di una Mercedes con i soldi delle raccolte fondi aperte dopo il suo caso di omofobia. La ragazza ha sempreche parte del ricavato sarebbe andato in beneficenza, ma interpellata da Selvaggia Lucarelli è stata poco chiara. Così l’della 22enne ha chiarito che i soldi sarebbero stati destinati anche addacon. Adesso però è arrivata l’ennesima bordata, perché l’on.ha appena smentito tutto attraverso TPI e ...

