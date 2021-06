Laura Boldrini ritorna in Aula dopo la malattia: il lungo applauso della Camera (Di mercoledì 30 giugno 2021) Al suo rientro in Aula, Laura Boldrini è stata accolta da un lungo applauso dei colleghi: l’ex presidente della Camera aveva annunciato sui social di avere un tumore al femore, un raro sarcoma per il quale è stata operata il 10 aprile scorso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Al suo rientro inè stata accolta da undei colleghi: l’ex presidenteaveva annunciato sui social di avere un tumore al femore, un raro sarcoma per il quale è stata operata il 10 aprile scorso L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

AndreaRampinini : RT @Iperbole_: Da stamane gira un tweet FALSO di Laura Boldrini che si dispiacerebbe per l'uscita dalla Francia dagli Europei collegando il… - luca_tessitore : RT @Iperbole_: Da stamane gira un tweet FALSO di Laura Boldrini che si dispiacerebbe per l'uscita dalla Francia dagli Europei collegando il… - _alxbw_ : RT @Iperbole_: Da stamane gira un tweet FALSO di Laura Boldrini che si dispiacerebbe per l'uscita dalla Francia dagli Europei collegando il… - planetpaul65 : RT @Iperbole_: Da stamane gira un tweet FALSO di Laura Boldrini che si dispiacerebbe per l'uscita dalla Francia dagli Europei collegando il… - BeeaOBrien : RT @Iperbole_: Da stamane gira un tweet FALSO di Laura Boldrini che si dispiacerebbe per l'uscita dalla Francia dagli Europei collegando il… -