L’atleta paralimpica Noelle Lambert dal lacrosse al sogno di Tokyo2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Probabilmente molti di voi si staranno chiedendo che sport possa essere il. In effetti non è uno sport molto conosciuto nel nostro Paese, diversamente da quanto accade nel Nord America. In Canada ad esempio è il secondo sport nazionale. Perchè parliamo di? Perchè in qualche modo si collega ad una storia, che stiamo per raccontare e che riguarda un’atletain procinto di partire per Tokyo. Non vi preoccupate, non vi siete persi l’inserimento di una nuova disciplina nei prossimi Giochi Olimpici, ma farete la conoscenza di. L’incidente Nel 2016 ...