Latina, l'Associazione 'Amici del Cane' in festa: oggi spegne 40 candeline (Di mercoledì 30 giugno 2021) È con gioia e, perché no, anche con orgoglio che si festeggia il 40° anno di attività dell'Associazione Amici del Cane di Latina ONLUS: un lungo percorso pieno di difficoltà, di battaglie, di delusioni ma anche di tanti traguardi raggiunti, di gioia ricevuta e donata, di animali protetti, amati e riportati a una vita dignitosa. Gli Amici del Cane di Latina è la prima associazione ad essere iscritta nel Registro delle Associazioni di Volontariato del Comune di Latina: era il 1981 quando un piccolo gruppo di persone amanti degli animali ha deciso di mettersi in gioco personalmente per difendere, tutelare e accudire cani ...

