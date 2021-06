L’assurdità del Green Pass europeo che non riconosce le vaccinazioni donate all’Africa (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’iniziativa Covax era nata sotto i migliori auspici, sebbene con gli ovvi limiti quantitativi, legati alla sproporzione tra domanda e offerta. Ma era stata comunque uno spiraglio di luce per i Paesi africani che, grazie a questa iniziativa sostenuta – tra gli altri – anche dall’Unicef, hanno potuto ottenere dosi di vaccino anti coronavirus con anticipo rispetto ai tempi previsti. Oggi, però, Unione africana e Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno espresso preoccupazione perché il sistema del Green Pass all’interno dell’Unione Europea sembra non riconoscere i vaccini Covax. Dunque, le persone che hanno ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’iniziativa Covax era nata sotto i migliori auspici, sebbene con gli ovvi limiti quantitativi, legati alla sproporzione tra domanda e offerta. Ma era stata comunque uno spiraglio di luce per i Paesi africani che, grazie a questa iniziativa sostenuta – tra gli altri – anche dall’Unicef, hanno potuto ottenere dosi di vaccino anti coronavirus con anticipo rispetto ai tempi previsti. Oggi, però, Unione africana e Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie hanno espresso preoccupazione perché il sistema delall’interno dell’Unione Europea sembra nonre i vaccini Covax. Dunque, le persone che hanno ...

