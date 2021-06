L' arresto di Moreno e il destino di Rockfeller | il corvaccio che imbarazzò e sedusse i nostro ' 80

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 30 giugno 2021) C’era una volta, il corvo manipolato da un ventriloquo negato, giunto a noi dalle terre di Spagna, non il miliardario, sia chiaro, che, in verità, ortograficamente fa Rockefeller. La notizia epocale del giorno racconta ora l’del suo “padroncino”, il ventriloquo, l’unico che si producesse muovendo palesemente la bocca, José Luis, arrestato per truffa in Spagna., ventriloquo (negato), attore, cantante, conduttore, produttore di se stesso, è stato infatti fermato a Madrid, l’accusa accenna a “associazione a delinquere, frode, riciclaggio di denaro e sottrazione di beni”. Il mattatore, ora ...