Larissa, salto nella sfortuna: niente Olimpiadi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Infortunio a poche ore dalla sua prima convocazione ai Giochi: la Iapichino costretta al forfait. Era una delle nostre speranze di medaglia di GIAMPAOLO MARCHINI Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Infortunio a poche ore dalla sua prima convocazione ai Giochi: la Iapichino costretta al forfait. Era una delle nostre speranze di medaglia di GIAMPAOLO MARCHINI

Olimpiadi di Tokyo, Larissa Iapichino infortunata: niente Giochi. 'Amareggiata, ma appuntamento solo rimandato' ...19enne - durante la mia gara ai campionati italiani assoluti ho avuto un incidente al quinto salto ... "Dispiace che Larissa debba fermarsi ma è tanto giusto quanto inevitabile che le cose vadano così. ...

Larissa Iapichino infortunata, niente Olimpiadi di Tokyo. Il rammarico di papà Gianni per quel salto di troppo La 18enne fuori da Tokyo per infortunio, il padre allenatore: «È il mio rimpianto, era in testa e con grande generosità ha saltato lo stesso: voleva il secondo titolo italiano» ...

