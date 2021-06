Lanciato in aria 27 volte, bimbo di 7 anni muore durante allenamento di Judo (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un bambino di 7 anni è morto a causa di un’emorragia cerebrale dopo essere stato atterrato 27 volte durante una lezione di Judo a Taiwan. Dopo 70 giorni di coma, i genitori di un bimbo gravemente ferito durante una lezione di Judo in un dojo di Taiwan hanno deciso di staccare il supporto vitale che teneva in vita il figlio. L’episodio che ha costretto il piccolo ad un ricovero in ospedale urgente si è verificato lo scorso aprile: pare che il maestro di Judo abbia permesso che il bimbo di 7 anni venisse atterrato per ben 27 ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un bambino di 7è morto a causa di un’emorragia cerebrale dopo essere stato atterrato 27una lezione dia Taiwan. Dopo 70 giorni di coma, i genitori di ungravemente feritouna lezione diin un dojo di Taiwan hanno deciso di staccare il supporto vitale che teneva in vita il figlio. L’episodio che ha costretto il piccolo ad un ricovero in ospedale urgente si è verificato lo scorso aprile: pare che il maestro diabbia permesso che ildi 7venisse atterrato per ben 27 ...

