Lampedusa | barcone si ribalta | morti 7 migranti

(Di mercoledì 30 giugno 2021)sia circa 5 miglia da: 46 superstiti e 7. “Continua il silenzio di Draghi”, dichiara il Sindaco Martello Unè naufragato a circa 5 miglia da: l’imbarcazione improvvisamente si èta facendo finire in mare i. I soccorritori hanno recuperato 46 superstiti: 19 su una motovedetta e 27 su un’altra sempre della Guardia costiera. Sono sette le persone decedute nel naufragio, di queste quattro donne tra cui una delle quali in avanzato stato di gravidanza. Al centro di accoglienza di ...

Advertising

marcodimaio : Ancora una strage nel #Mediterraneo vicino #Lampedusa. Un barcone si ribalta e causa 7 morti, tra cui una donna inc… - Agenzia_Ansa : Migranti, si ribalta un barcone: 7 morti al largo di Lampedusa. Nove i dispersi, 46 i superstiti. Tra le vittime, u… - fanpage : Ennesima strage nel Mediterraneo #30giugno - Ecatetriformis : Continua il silenzio di draghi... Capirai la novità il governodeipeggiori Migranti, barcone si ribalta al largo… - WillyFilippo : RT @Gianmar26145917: Alneno 5 #clandestini sono morti a poche miglia da #Lampedusa dove un barcone si è rovesciato. Salvati gli altri 48...… -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa barcone

Sette (e non 5 come riferito in un primo momento) migranti sono morti nel naufragio di unavvenuto a circa 5 miglia da. Ma ci sarebbero ancora - stando alle testimonianze raccolte tra i 46 superstiti - altri 9 dispersi. Nel tratto di mare sono in corso le ricerche ...Sono saliti a 7 i cadaveri recuperati nelle acque frae Lampione dove si è registrato, all'alba, il naufragio di uncarico di migranti. Ma ci sarebbero ancora - stando alle testimonianze raccolte tra i 46 superstiti - altri 9 dispersi. ...Si fa sempre più tesa la situazione a Lampedusa per via dei continui sbarchi che rendono ... Poi la tragedia: a cinque miglia dalla costa si è ribaltato un barcone con a bordo una sessantina di ...Una bambina di cinque anni trovata su un barcone alla deriva sul tragitto tra l'Africa occidentale e le isole Canarie è morta nella notte mentre veniva trasportata d'urgenza ...