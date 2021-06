L’agenzia per la cybersicurezza che stiamo creando ora in Italia in Germania esiste dal 1991 (Di mercoledì 30 giugno 2021) «stiamo arrivando un po’ tardi sull’argomento», per dirla con un eufemismo. Queste le parole di Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Basti pensare che la Germania dispone di questo tipo di organo addirittura dal 1991 e, attualmente, ci lavorano 1200 persone. Stesso discorso per la Francia che, seppure abbia la sua agenzia per la cybersecurity “solo” dal 2009, conta mille persone impiegate attualmente. Gabrielli si è presentato in audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti sottolineando i problemi del nostro paese ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 30 giugno 2021) «arrivando un po’ tardi sull’argomento», per dirla con un eufemismo. Queste le parole di Franco Gabrielli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio in qualità di Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. Basti pensare che ladispone di questo tipo di organo addirittura dale, attualmente, ci lavorano 1200 persone. Stesso discorso per la Francia che, seppure abbia la sua agenzia per la cybersecurity “solo” dal 2009, conta mille persone impiegate attualmente. Gabrielli si è presentato in audizione davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Trasporti sottolineando i problemi del nostro paese ...

