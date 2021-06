L’agente di Politano: «Futuro al Napoli? Il mercato è appena cominciato, non si può escludere niente» (Di mercoledì 30 giugno 2021) L’agente di Spinazzola e Politano, Davide Lippi, ha parlato a Rimini, in occasione dell’apertura ufficiale del calciomercato estivo. Su Spinazzola: “Sono anni che vado dicendo che Leonardo è un grande giocatore. Sono contento che stia raccogliendo i frutti di tanto lavoro e credo che qualcuno ora si mangi le mani. In qualche grande squadra c’è stato, in qualche altra c’è stato vicino, ma ora deve concentrarsi sul suo percorso e speriamo di renderlo ancora migliore. Se sarà contento Mourinho di allenarlo? Se sarà il suo tecnico, sì…“. Sul rinnovo di Chiellini – altro suo assistito – con la Juventus: “Per le prestazioni che sta fornendo, mi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021)di Spinazzola e, Davide Lippi, ha parlato a Rimini, in occasione dell’apertura ufficiale del calcioestivo. Su Spinazzola: “Sono anni che vado dicendo che Leonardo è un grande giocatore. Sono contento che stia raccogliendo i frutti di tanto lavoro e credo che qualcuno ora si mangi le mani. In qualche grande squadra c’è stato, in qualche altra c’è stato vicino, ma ora deve concentrarsi sul suo percorso e speriamo di renderlo ancora migliore. Se sarà contento Mourinho di allenarlo? Se sarà il suo tecnico, sì…“. Sul rinnovo di Chiellini – altro suo assistito – con la Juventus: “Per le prestazioni che sta fornendo, mi ...

Advertising

calciomercato_m : POLITANO - L'agente: 'Il mercato è appena iniziato, non possiamo escludere nulla' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: POLITANO - L'agente: 'Il mercato è appena iniziato, non possiamo escludere nulla' - susydigennaro : RT @napolimagazine: POLITANO - L'agente: 'Il mercato è appena iniziato, non possiamo escludere nulla' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: POLITANO - L'agente: 'Il mercato è appena iniziato, non possiamo escludere nulla' - napolimagazine : POLITANO - L'agente: 'Il mercato è appena iniziato, non possiamo escludere nulla' -