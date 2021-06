Lady Diana: l’inaugurazione della statua a Kensington Palace (Di giovedì 1 luglio 2021) Life&People.it In arrivo fra poche ore la tanto attesa inaugurazione della statua di Lady Diana nella capitale inglese. Oggi, 1 luglio 2021 Diana Spencer, da tutti conosciuta come Lady D, avrebbe compiuto 60 anni. In occasione del compleanno della compianta (ex) reale, Buckingham Palace ha deciso di rendere omaggio alla principessa con una statua celebrativa. La statua dedicata a Lady Diana, posizionata nello splendido Sunken Garden di Kensington ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 1 luglio 2021) Life&People.it In arrivo fra poche ore la tanto attesa inaugurazionedinella capitale inglese. Oggi, 1 luglio 2021Spencer, da tutti conosciuta comeD, avrebbe compiuto 60 anni. In occasione del compleannocompianta (ex) reale, Buckinghamha deciso di rendere omaggio alla principessa con unacelebrativa. Ladedicata a, posizionata nello splendido Sunken Garden di...

Advertising

hazxlouie : RT @peularis: 'La gente pensa, alla fine della giornata, che un uomo sia l'unica risposta. In realtà un lavoro appagante è meglio per me'… - siriussIy : Domani c'è un documentario su Lady Diana su canale 5 ???? #tiziaparty - tzndreamer : RT @peularis: 'La gente pensa, alla fine della giornata, che un uomo sia l'unica risposta. In realtà un lavoro appagante è meglio per me'… - diferen_te : RT @peularis: 'La gente pensa, alla fine della giornata, che un uomo sia l'unica risposta. In realtà un lavoro appagante è meglio per me'… - infoitcultura : Dieta di Lady Diana, cosa non mangiava mai per essere così in forma -