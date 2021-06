Lady Diana | che vedeva Harry «più adatto» di William al ruolo di re e il soprannome lo dimostra

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Mancano ormai poche ore all’inaugurazione della statua di Diana e i riflettori sono già tutti puntati su William e Harry. I due principi, reduci da una periodo di incomprensioni, parteciperanno infatti all’evento in ricordo dell’amata mamma, in quello che sarebbe stato il suo 60esimo compleanno. E sui tabloid, naturalmente, tornano in auge le indiscrezioni legate a Lady D che negli ultimi anni hanno fatto più discutere.

Il biografo reale Robert Jobson ha rivelato che la compianta principessa pensava che il figlio minore fosse «più idoneo» a salire sul trono: «Per questo in famiglia lo chiamava GKH, ossia Good King Ha ...Alla fine Kate Middleton pare aver deciso che non prenderà parte all'inaugurazione della statua di Diana.La cerimonia si terrà giovedì ...