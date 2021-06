Ladispoli, niente foto di classe all’asilo: ecco la spiegazione della rappresentante dei genitori (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per quanto riguarda la questione delle foto di fine anno dei bambini della sezione C, emerge un’altra versione fornita da altri genitori rispetto ai primi che avevano contattato la nostra redazione. Nella nuova versione dei fatti, i genitori sostengono che non è vero che sia stata negata la foto di classe ai loro piccoli. Bensì dicono che la foto e il video sono stati fatti, ma sono stati trasmessi soltanto all’interno della scuola stessa. Il filmato, però, sarebbe stato interrotto per problemi tecnici e non sarebbe stata rilasciata la copia per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Per quanto riguarda la questione delledi fine anno dei bambinisezione C, emerge un’altra versione fornita da altririspetto ai primi che avevano contattato la nostra redazione. Nella nuova versione dei fatti, isostengono che non è vero che sia stata negata ladiai loro piccoli. Bensì dicono che lae il video sono stati fatti, ma sono stati trasmessi soltanto all’internoscuola stessa. Il filmato, però, sarebbe stato interrotto per problemi tecnici e non sarebbe stata rilasciata la copia per i ...

Advertising

CorriereCitta : Ladispoli, niente foto di classe all’asilo: ecco la spiegazione della rappresentante dei genitori - lovessangio : sto sorridendo come una cretina perché ora mentre stavo a passeggiando per le strade di ladispoli (città dove io va… - CorriereCitta : Ladispoli, niente foto di classe all’asilo per 14 bimbi: la maestra la nega per motivi di privacy -