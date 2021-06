La vittoria a cronometro di Poga?ar è un' ottima notizia per il Tour de France

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Se Tadej Poga?ar vince pure leper lo più pianeggianti c’è più niente da fare per nessuno. Un pensiero del genere è venuto in mente a molti alla conclusione della prova dello sloveno nei dintorni di Laval. Primo a quasi cinquantuno di media e con in saccoccia 44 secondi su Primoz Roglic, oltre un minuto su tutti gli altri corridori che hanno ancora il sogno della maglia gialla, quella che continua a vestire Mathieu van der Poel, che oggi l’ha salvata per otto secondi (chiudendo quinto a 31”). L’otto è il numero ricorsivo di queste prime cinque tappe delde. Otto sono i secondi che Julian Alaphilippe ha rifilato ai ...