La variante Delta è arrivata anche a Napoli, 11 contagiati su 35 positivi, c’è anche un bambino di 11 anni (Di mercoledì 30 giugno 2021) La variante Delta è arrivata anche a Napoli. Contagiosissima (basta un contatto di 5 o 6 secondi per propagarsi da un soggetto all’altro, secondo gli ultimi studi scientifici), in città è stata trovata in 11 casi di positività. Di queste, 8 si riferiscono a persone ancora non vaccinate. I dati sono nella nota che l’Asl ha diramato ieri. «La cosiddetta variante Delta si fa largo tra i cittadini residenti a Napoli risultati positivi al Covid. A dimostrarlo è uno studio molecolare eseguito sull’RNA virale ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 30 giugno 2021) La. Contagiosissima (basta un contatto di 5 o 6 secondi per propagarsi da un soggetto all’altro, secondo gli ultimi studi scientifici), in città è stata trovata in 11 casi dità. Di queste, 8 si riferiscono a persone ancora non vaccinate. I dati sono nella nota che l’Asl ha diramato ieri. «La cosiddettasi fa largo tra i cittadini residenti arisultatial Covid. A dimostrarlo è uno studio molecolare eseguito sull’RNA virale ...

