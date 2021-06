La variante Delta del Covid spaventa il mondo: ecco la situazione (Di mercoledì 30 giugno 2021) La diffusione della variante Delta sta portando alcuni Paesi ad adottare misure più restrittive nel tentativo di arginare i contagi, mentre si spinge sulla seconda dose della vaccinazione anti Covid. ... Leggi su globalist (Di mercoledì 30 giugno 2021) La diffusione dellasta portando alcuni Paesi ad adottare misure più restrittive nel tentativo di arginare i contagi, mentre si spinge sulla seconda dose della vaccinazione anti. ...

Advertising

fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : Un tassista senza mascherina e vaccinati sotto il 5%, la variante Delta rimanda Sydney in lockdown - infoitinterno : Tracciati casi di variante Delta a Roma: due ricoveri in ospedale - Lady_ofShalott_ : RT @P_M_1960: La variante Delta preoccupa la contea di Los Angeles e le autorità hanno chiesto ai residenti di indossare di nuovo le masche… -