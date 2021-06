La variante Delta blocca il tifo inglese a Roma. D’Amato: «Rispettare la quarantena». (Di mercoledì 30 giugno 2021) Skip to content Preoccupa la variante Delta in vista dello scontro dei quarti tra Inghilterra e Ucraina. Potranno assistere alla sfida all’Olimpico gli inglesi residenti in Italia o provenienti da altri Paesi dell’Ue o dell’area Schengen, mentre per quelli in arrivo dalla Gran Bretagna è obbligatoria la quarantena. ’La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall’estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina” sottolinea, in una nota, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato “Ricordo che ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 30 giugno 2021) Skip to content Preoccupa lain vista dello scontro dei quarti tra Inghilterra e Ucraina. Potranno assistere alla sfida all’Olimpico gli inglesi residenti in Italia o provenienti da altri Paesi dell’Ue o dell’area Schengen, mentre per quelli in arrivo dalla Gran Bretagna è obbligatoria la. ’La prossima tappa degli Europei di calcio porteràsi provenienti dall’estero ail 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina” sottolinea, in una nota, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio“Ricordo che ...

RegioneLazio : Ricordiamo ai tifosi provenienti dall'estero per la partita del 3 luglio a Roma, Inghilterra??????????????-Ucraina???? che è… - fattoquotidiano : Variante Delta, in Uk impennata di contagi ma non di ricoveri. Su 117 vittime 50 era vaccinate ma over 50 e con “pa… - repubblica : Variante Delta, quel contagio sprint al supermercato: due clienti infettati dopo essersi solo passati accanto - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Variante inglese prevalente in Campania rispetto alla Delta - - lillydessi : 'Il 40% degli infetti Delta è vaccinato con due dosi Pfizer' - -