La Svizzera sceglie l'F-35. Così il velivolo americano ha battuto la concorrenza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli F-35 volano in Svizzera. Il Consiglio federale elvetico ha annunciato oggi la vittoria del Joint Strike Fighter realizzato da Lockheed Martin nella corsa per i nuovi velivoli di combattimento per l'Aeronautica nazionale. Vittoria accompagnata dalla scelta per il sistema Patriot per la difesa aerea, un doppio risultato che va nella direzione del rafforzamento dei rapporti con gli Stati Uniti. Si prevede l'acquisto di 36 velivoli di quinta generazione, tutti in versione A, a decollo e atterraggio convenzionali, per una spesa che potrebbe arrivare a 6 miliardi di franchi svizzeri (circa 6,5 miliardi di dollari), e di cinque sistemi Patriot per 4,5 miliardi di franchi ...

Difesa, Svizzera sceglie F-35A di Lockheed Martin come nuovo caccia

Difesa, Svizzera sceglie F-35A di Lockheed Martin come nuovo caccia La Svizzera acquisterà 36 F-35A dopo che sono stati valutati come i caccia "con i maggiori benefici e minori costi complessivi". Lockheed Martin ha battuto la concorrenza del F/A-18 Super Hornet propo ...

