La Siciliana – Milano (Di giovedì 1 luglio 2021) La Siciliana Via Teodosio, 85 – 20131 Milano Tel. 02/39664047 Sito Internet: www.laSiciliana.weebly.com Tipologia: bar / pasticceria Prezzi: caffè 1€, cappuccino 1,30€, croissant 1/1,50€, granita con panna 4€ Giorno di chiusura: mai OFFERTAL'offerta di questa pasticceria è incentrata tutta sulla tradizione dolciaria Siciliana, con il famoso cannolo in testa e a seguire cassata, brioche con il "tuppo" da farcire con il gelato o da mangiare con le buonissime granite, i pasticcini a mandorla, la frutta martorana, nonché una bella selezione di sfizi quali arancini, cartocciate e schiacciate per uno spuntino salato. Noi ...

