La Scala invade Milano | 14 spettacoli gratis da Brera ad Affori Meyer | ' Ripartire incontrando la gente'

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Laapre le porte ed esce in strada. Il tempio della lirica si mescola ai milanesi e va a suonare, cantare e ballare in centro e in periferia. In luoghi consueti come ae inconsueti come lo ...

È Lava in città , iniziativa realizzata dal teatro con la Filarmonica, il sostegno di Edison e del Comune. Coinvolti musicisti, ballerini e coristi che si esibiranno in 14 spettacoli in 18 ... La Scala apre le porte ed esce in strada. Il tempio della lirica si mescola ai milanesi e va a suonare, cantare e ballare in centro e in periferia. In luoghi consueti come a Brera e inconsueti ...