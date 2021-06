La Salernitana rischia l’esclusione dalla Serie A | fissata la nuova deadline

(Di mercoledì 30 giugno 2021) LaA in quanto la proprietà della società è riconducibile a quella di un’altra della stessa massima: la Lazio. Al centro delle polemiche ovviamente c’è Claudio Lotito, presidente dei due club, che si è visto bocciare la proposta di trust presentata alla FIGC e che ora ha tempo fino a sabato alle ore 20 per poterne presentare un’altra corretta. Un’altra bocciatura potrebbe determinaremassimaper la. L'articolo proviene da ...

Valerio Piccioni per 'la Gazzetta dello Sport' lotito Non tutto, ma comunque molto da rifare. La Federcalcio ha bocciato la soluzione predisposta da Lotito per evitare la doppia proprietà, vietata ...Commenta per primo Lala Serie A , Benevento e Cittadella osservano. L'avvocato Eduardo Chiacchio , legale delle Streghe , monitora; il dg dei veneti Setfano Marchetti , invece , dice la sua a la ...La Salernitana rischia di non prendere parte al prossimo campionato di Serie A: il trust legata alla cessione del club è stato respinto dalla Figc e ora Lotito dovrà far chiarezza entro le 20 di sabat ...Mario Sconcerti, una delle firme più autorevoli del giornalismo italiano, ha parlato nuovamente del caso Lotito-Salernitana.