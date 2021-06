La rivoluzione digitale affonda il commercio al dettaglio

Leggi su panorama

(Di mercoledì 30 giugno 2021) A pagare il prezzo più alto dell'improvvisa accelerazione degli acquisti online (conseguenza diretta del nuovo assetto socio-economico dovuto alla pandemia) sono e saranno le piccole e micro imprese. Ossia quella costellazione di botteghe, negozi di quartiere, aziende unifamiliari e vetrine sotto casa che rappresentano il tessuto connettivo dell'Italia fin dal Medio Evo. Secondo il report «The shape of Retail: i costi nascosti dell'e-commerce», condotto dalla società di consulenza globale Alvarez&Marsal e realizzato in collaborazione con Retail Economics, solo in Italia ilalperderà 3,7 miliardi di euro entro il 2025 mentre in ...