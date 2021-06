La nuova strage di Lampedusa: tra i morti anche una donna incinta (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un altro naufragio al largo di Lampedusa dove sarebbero morti almeno sette migranti. L’imbarcazione su cui si trovavano si è ribaltata a poche miglia dall’isola. Sono intervenute le motovedette della Guardia costiera che hanno recuperato una cinquantina di sopravvissuti. La nuova strage di Lampedusa Il naufragio è avvenuto a circa cinque miglia dalla costa, e i corpi finora recuperati dalla Guardia costiera sono sette ma si cercano altri dispersi. Almeno nove, secondo le testimonianze raccolte finora, mentre 48 persone sono state tratte in salvo. Le ricerche condotte dalla Guardia costiera e dalla Guardia ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Un altro naufragio al largo didove sarebberoalmeno sette migranti. L’imbarcazione su cui si trovavano si è ribaltata a poche miglia dall’isola. Sono intervenute le motovedette della Guardia costiera che hanno recuperato una cinquantina di sopravvissuti. LadiIl naufragio è avvenuto a circa cinque miglia dalla costa, e i corpi finora recuperati dalla Guardia costiera sono sette ma si cercano altri dispersi. Almeno nove, secondo le testimonianze raccolte finora, mentre 48 persone sono state tratte in salvo. Le ricerche condotte dalla Guardia costiera e dalla Guardia ...

La nuova strage di Lampedusa: tra i morti anche una donna incinta Un altro naufragio al largo di Lampedusa dove sarebbero morti almeno sette migranti. Tra loro una donna in avanzato stato di gravidanza ...

